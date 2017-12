Bei den Lebendigen Adventskalender in Schonach ist allerhand los. Zahlreiche Erwachsene kamen mit ihren Kindern zur Öffnung des Adventsfensters beim Kindergarten St. Raphael. Nach der Begrüßung durch die kommissarische Leiterin Carina Burger las eine Erzieherin das moderne Märchen von der kleinen Kirchenmaus und der Bienenwachskerze. Gespannt hörten die Kinder zu. Die Erzählung schildert die Erlebnisse eines armen Mäusleins, das in einer kalten und dunklen Kirche wohnt. Durch die Begegnung mit einer leuchtenden Kerze wird die Maus fröhlich und dankbar. Als die Kerze kleiner wird und verlöscht, erkennt die Maus, dass alle, die Licht und Wärme ausstrahlen, andere glücklich machen. Nach einigen Liedern wurde der Rollladen hochgezogen und die Kleinen durften das Adventsfenster bestaunen. In Triberg gestaltete der Nußbacher Kindergarten St. Sebastian (links) unter der Leitung von Ute Meier die Feier beim Hotel Schwarzwald-Residenz. Eindrucksvoll spielten die Vorschulkinder das Sterntaler-Märchen der Brüder Grimm, bei dem es ebenfalls um das Teilen und Helfen ging. Anschließend tanzten die Kinder zu Adventsliedern, bis auch noch die Eltern in den Tanz einbezogen wurden. Fotos: Kienzler