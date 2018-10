Triberg Adventskalender an der Hotelfassade

"Aber auch das nach wie vor große Interesse seitens der Bevölkerung und die daraus resultierende ungebrochene Unterstützung durch die vielen Musikkapellen, Vereine, Kindergärten und Einzelpersonen ist fast schon Verpflichtung, den Kalender in der bisherigen Form durchzuführen", meinte Wiengarn und fuhr fort: "So bin ich auch für dieses Jahr guter Dinge, dass uns wieder genügend Anmeldungen erreichen werden und wir uns keine Sorgen bezüglich der Durchführbarkeit zu machen brauchen. Aber trotzdem sind auch neue Gesichter bei uns hochwillkommen. Jeder, der irgendetwas zu unserem weihnachtlichen Programm, sei es durch Vorlesen, Erzählen oder Musizieren, beitragen kann, soll sich an der Hotelrezeption, telefonisch oder per E-Mail melden".

Über die Verwendung des Erlöses 2018 macht Wiengarn bereits konkrete Angaben: "Den Erlös des Vorjahres in Höhe von rund 3000 Euro haben wir aufgeteilt. Die Kinderstiftung ›Glücksmomente4Kids‹ erhielt 1500 Euro, und für das Kindermusical ›Dschungelbuch‹ , das wir im Frühjahr 2019 mit dem Theater Liberi aus Bochum aufführen, haben wir die restlichen 1500 Euro zurückgestellt. Da das ›Dschungelbuch‹ doch mit einigem finanziellen Aufwand verbunden ist, hoffen wir, dass wir in diesem Jahr genügend erwirtschaften werden, um die Kosten für das Musical zu decken. Es geht uns darum, dass wir möglichst vielen Kindern und Jugendlichen zu diesem einmaligen Event einen freien Eintritt ermöglichen können." Die Aufführung des Kindermusicals, so Wiengarn, wird am 11. Februar 2019 im Kurhaus Triberg stattfinden (wir berichteten).