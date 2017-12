Triberg Adventliche Stimmung für Ältere

Wie immer hatte das Seniorenteam ein schönes Programm zusammengestellt. Dass dazu Kaffee und Kuchen gehörte, war selbstverständlich. So stand die gemütliche Unterhaltung im Vordergrund. Für den gemeinsamen Gesang waren Joachim Hirt (Hornberg) und Bertram Kienzler (Schonach) mit Gitarre und Handharmonika engagiert. Zunächst schlugen sie adventliche Weisen an wie "O Tannenbaum" oder "Leise rieselt der Schnee". Dann durften die Senioren Lieder nach freier Wahl durch Zuruf bestimmen. Ein ausgeteiltes Liederbuch bot dafür eine reiche Auswahl. Zur Heiterkeit trugen die Witze der beiden Musiker bei. Die Lieder bildeten ein breite Potpourri von Volksliedern: "Die Mühle im Schwarzwälder Tal" oder "Die Gedanken sind frei". Erinnerung an die 1950er-Jahre, als die Senioren noch jung waren, stiegen auf mit "Anneliese, ach Anneliese" und dem "Golf von Biskaya". Da fehlte auch das Badnerlied nicht.

Den Mut zum Vorlesen von selbstausgewählten weihnachtlichen Märchen hatten Elia und Lea Dieterle, die durch selbstsicheren Vortrag das Interesse der Anwesenden weckten. Das Erfreuliche an allen Märchen: Sie finden immer ein gutes Ende, Hungernde Kinder haben am Weihnachtsabend Speisen in Fülle. Weihnachten wirkt selbst auf Tierseelen: Ein über das Jahr brav gebliebenes Wölflein erhält ein Festpaket, wenn auch mit anderem Inhalt als erwartet: Schokolade statt Hähnchenschenkel. Doris Engelke dankte Lilli Kienzler fürs Dekorieren der Tische und Elia und Lea Dieterle fürs Vorlesen besonders herzlich. Unbemerkt senkte sich die Dämmerung über das Gremmelsbacher Tal, als die Senioren den Dorfgemeinschaftsraum verließen.