Triberg Achtung ist der Anfang von Frieden

Von der katholischen Kirchengemeinde Maria in der Tanne waren Diakon Klaus Dieter Sembach und Gemeindereferentin Birgit Kurzbach gekommen. "Vor allem freue ich mich darüber, dass wir ihre Gäste sein dürfen", so der Diakon mit Blick auf die geflüchteten Familien, die im Vorfeld eine ganze Tafel an syrischen Spezialitäten für die Besucher vorbereitet hatten. "Wo Menschen einander in Achtung begegnen, fängt der Frieden an", sagte Sembach und bezeichnete den Nachmittag als gelungene Möglichkeit dafür.

Bürgermeister Gallus Strobel hatte seine Mitarbeiterin Janice Ketterer geschickt, die auf die lokale Situation blickte. "Seit dem Frühjahr 2016 leben syrische Familien in Triberg und bis heute sind es mehrere Familien, die in Anschlussunterkünften im ganzen Stadtgebiet untergebracht", so Ketterer. Im Hinblick auf Unterbringung und Integration stelle die große Fluchtbewegung vor allem Landkreise und Kommunen vor große Herausforderungen. "Vielen Dank gerade deshalb an die ehrenamtlichen Helfer für die positive Stimmung und die Hilfsbereitschaft", sagte Ketterer, die sich auch bei den Organisatoren des Festes, das ein positives Zeichen der Solidarität für flüchtende Menschen sei, bedankte.

Syrische Küche präsentiert

Vom großen kulinarischen Angebot, das die syrische Küche zu bieten hat, konnten die Besucher sich selbst ein Bild machen. Uarue Wardah Al Hussain, die mit ihrem Mann und vier Kindern seit knapp anderthalb Jahren in Triberg lebt, hatte warme Gerichte in der Küche des Pfarrsaals gekocht. Vor allem verschiedene Reisgerichte mit Fleisch, aber auch Salate standen auf dem langen Buffet. Unabhängig vom Familienfest jedoch in Zusammenhang mit dem Weltfriedenstag begannen um 18 Uhr in der Raumschaft Triberg die Glocken der zu läuten. Die Aktion, zu der in Deutschland der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, das Kulturbüro der Evangelischen Kirche Deutschland, das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken sowie das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz aufgerufen hatten, fand europaweit statt und sollte ein Signal für den Friedens sein.