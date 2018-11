Triberg Achtklässler sammeln erste Eindrücke

In eine ganz andere Richtung zieht es Marie Hieske. Sie kommt ebenfalls aus Nußbach und kann sich sehr gut vorstellen, mit Kindern zu arbeiten. In Schönwald, bei Leiterin Gaby Hirt und ihren Mitarbeiterinnen im Gemeindekindergarten St. Antonius durfte sie schnuppern. "Ich würde schon gerne eine Ausbildung als Erzieherin machen – wenn ich ein Angebot bekomme, sage ich sicher nicht nein", deutete sie an. Und wer sah, wie sie mit ihren kleinen Schutzbefohlenen umgeht, erkannte sofort – Marie würde in einem solchen Beruf aufgehen. In der Gruppe von Tamara Schüssele fühlte sie sich wohl und auch die Erzieherin ist voll des Lobes.

Ganz anders erging es Aileen Brosda aus Triberg. Zwar gefiel es ihr ganz gut bei ihrem Praktikum im Pflegeheim St. Antonius und mit ihrer Betreuerin Conny Dold hat sie es auch ganz gut getroffen – sie betreut in der Wohngruppe III alle Bewohner und gehört zum Aktivierungsteam.

Jeden Tag lässt sie sich etwas anderes einfallen, um die Bewohner des Hauses fit zu halten, soweit dies möglich ist. Aileen gibt aber offen zu, dass die Arbeit mit Senioren nicht ganz ihr Ding sei, sie habe sich das etwas anders vorgestellt.

Luisa Hannemann dagegen hat es so gut getroffen, wie sie sich das vorgestellt hatte. Sie selbst wohnt mit ihrer Familie zwar in Schönwald, doch Papa Hannemann kommt aus Gremmelsbach – und ein Jugendfreund von ihm war Willi Weisser vom Hohlops – in der gesamten Raumschaft als "Ecke-Beck" bekannt, der seine Backwaren ausliefert und im Direktverkauf ab Auto anbietet. "Ich fand es toll und habe wahnsinnig viel gelernt", strahlte Luisa Hannemann.

Da Willi Weisser fast jeden Tag etwas anderes backt, konnte sie praktisch alle Facetten des interessanten Handwerks kennenlernen – und sie setzte noch einen drauf: "Brezeln backen wir vor allem für den Samstag", erzählte der Bäckermeister.

Tatsächlich wollte die Praktikantin am Freitagabend gegen 23 Uhr dazu stoßen, um auch das Brezelbacken zu lernen. "Ich bin mir durchaus bewusst, dass ich vor 6 Uhr morgens dann kaum daheim bin", sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung schmunzelnd.

Sie kann sich durchaus vorstellen, bei Willi Weißer den Beruf der Bäckerin zu erlernen, auch wenn das bedeutet, ziemlich lange per Mofa zum Arbeitsplatz zu fahren.