Triberg Abschied von einer leistungsstarken, loyalen Stütze

Triberg. "Vor diesem Tag habe ich mich schon länger gefürchtet", gestand der Geschäftsführer der Asklepios-Klinik Triberg, Stefan Bartmer-Freund. Denn dieser Tag war der, an dem seine persönliche Sekretärin Gisela Retzbach sich aus der Klinik verabschiedete.

Sie wird zum 1. Juni den Ruhestand antreten, ein Projekt, das Chefarzt Thomas Widmann nicht unterstützen könne, wie er mitteilte. Am 20. März hatte sie die Stelle angetreten und nur vier Wochen später verabschiedete sich ihr erster Chef. Um im Konzern eine andere Stelle anzutreten.

Sechs Geschäftsführer habe sie erlebt, gestand die künftige Pensionärin ein, einige Monate lang, ergänzte Bartmer-Freund, habe sie die kaufmännischen Geschicke der Klinik selbst in der Hand gehabt – als sein Vorgänger nämlich gegangen und er selbst noch nicht da war. Doch auch das habe sie sehr geschickt gehandhabt und ihn danach zudem in seine künftige Rolle als Geschäftsführer eingearbeitet. Eine leistungsstarke Stütze sei sie ihm stets gewesen und sie habe immer loyal im Sinne der Klinik gehandelt. Vor allem habe sie die Fähigkeit besessen, Brücken zu bauen, beispielsweise zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat. Dabei habe sie niemals nachgelassen, sondern wirklich immer – und das bis zu diesem Moment, alle gegeben. So habe sie es sogar geschafft, Antragsverfahren für ausländische Mitarbeiter durchzubringen, wenn keiner mehr damit gerechnet habe.