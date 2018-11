Triberg Abenteuer auf dem Jakobsweg

Die Besucher dieser kriminellen Buchbesprechung, welche die Gäste auf verworrenen Wegen an den Jakobsweg entführen wird, dürfen mit einem Gänsehautfeeling rechnen. Der Autor, selbst ein leidenschaftlicher Jakobspilger und Naturliebhaber, berichtet im zweiten Teil seiner "Albtraum Jakobsweg Trilogie" spannend über einen Mord auf der Via Podiensis, dem wohl bekanntesten der vier historischen Jakobswege in Frankreich. Die Ideen zu seinen außergewöhnlichen Krimis wurden natürlich auf dem Jakobsweg geboren, welchen der in Vöhringen wohnende Schriftsteller zusammen mit seiner Frau in mehreren Etappen zurücklegte.

Doch nun zum Inhalt des Romans: Sarah und Franz pilgern nach Santiago de Compostela. Schon kurz nach Le Puy en Velay versucht man, sie vom rechten Weg abzubringen. Das ist nur der Beginn einer Reihe von unglaublichen und spannenden Ereignissen, in die beide Pilger verwickelt werden.

Einige Tage später erreichen sie das gefürchtete Aubrac, das menschenleere und karge Hochplateau, das schon immer einer der gefährlichsten Abschnitte auf dem Weg durch Frankreich war. Aber das war nur früher so, denken die beiden. Doch dann überrascht sie ein furchtbares Unwetter. Sie kämpfen um ihr Überleben. Und dann hören sie plötzlich Hilferufe – immer wieder. Ist alles nur Einbildung?