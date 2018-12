Triberg 70 Kinder sind heiß auf die Aufgaben

Mit viel Elan, Motivation und Spaß wurde beim dritten Nikolausturnen die Jahnhalle in Triberg von rund 70 Kindern und 20 Eltern mit Leben erfüllt – eine gelungene Veranstaltung und nicht nur für Mitglieder des Turnvereins Triberg.

Triberg. "Hilf mir einmal", ruft ein junges Mädchen in rosa Shorts und blauem T-Shirt zu ihrer Übungsleiterin. Ein Händchenhalten später und sie hat sich auf dem großen, braunen Kasten aufgerichtet, steigt auf die Plattform dahinter und springt mit gestreckten Armen auf die Matte.

"So, jetzt gehen wir an die nächste Station", hört man die Stimme von Maria Huber durch die Halle. Mit lauten Ja-Rufen entern die 70 Kinder die nächste Station. Einige Eltern traben hinter ihren Kindern her, die ganz heiß sind auf die nächste Aufgabe. An neun Stationen haben die Übungsleiter des Kinderturnens, für alle Teilnehmer, ob groß oder klein, spannende, aber auch fordernde Aufgaben gestellt. Etwas Kraft, Koordination, Geschicklichkeit und Mut sind nötig, um die abwechslungsreichen Stationen zu bewältigen.