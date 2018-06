Triberg 40 Jahre Bordell-Vielharmoniker

Tribergs außergewöhnlichste Kapelle, die "Bordell-Vielharmoniker", den Einheimischen auch als die "Bordellos" bestens bekannt, feiert am 17. Juni im Gasthaus zur "Lilie" ihr 40-jähriges Bestehen.

Triberg. Jeder, der mit der Triberger Musikszene vertraut ist, kennt diese Truppe, die mit ihren schrägen Instrumenten schon seit Jahrzehnten im In- und Ausland für Ausgelassenheit, Spaß und beste Unterhaltung sorgt. Anlässlich einer Ehrung, die den "Bordellos" in diesem Jahr zuteilwurde, resümierte der Laudator: "Ihr seid das Beste, was Triberg jemals an musikalischen Verrücktheiten hervorgebracht hat."

Die ursprünglich bunt zusammengewürfelte Gruppe, die aus Rudolf Allgeier, Heribert und Joachim Hirt, Martin Kentischer, Siegfried Läufer und Jürgen Maier (VOX) bestand, hatte im Jahr 1978 nur im Sinn, über die Fastnachtszeit mit ihren zerbeulten Instrumenten durch die Straßen Tribergs zu ziehen, um die Kneipen, Hotels und Cafés mit schrägen Tönen aufzumischen. Doch dabei blieb es nicht, denn ab dem Jahr 1984 nahm die Kapelle mit ihrem einmaligen Namen am ersten Stadtfest in Triberg teil und wurde danach fester Bestandteil des musikalischen Rahmenprogramms.