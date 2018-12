Triberg 255 Jahre Treue geehrt

Die Geehrten haben es stets verstanden sich an die neusten Markt- und Kundenanforderungen zu adaptieren und ihren großen Wissensschatz in die tägliche Arbeit mit einfließen zu lassen. Umso schwerer fiel es Hannelore Dufner (26 Jahre), Sybille Kienzler (37), Dagmar Klimm (zwölf) und Karl Friedrich Herr (41), Friedrich Joos (40) und Nikolaus Kern (16) in den wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden. Das Unternehmen wünscht ihnen viel Gesundheit und einen erfüllten neuen Lebensabschnitt.