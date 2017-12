Triberg 245 Jahre Betriebszugehörigkeit verbucht

Björn Tränkle betonte in seiner Rede die Wichtigkeit langjähriger Mitarbeiter für den Unternehmenserfolg in einem immer dynamischeren Marktumfeld. Die Geehrten hätten es immer verstanden, sich an die neuesten Markt- und Kundenanforderungen zu adaptieren und gleichzeitig ihren großen Wissensschatz in die tägliche Arbeit mit einfließen zu lassen.

Umso schwerer fiel es Tränkle Erwin Neubauer nach 40 Jahren und Maddalena Proietto Batturi nach 33 Jahren in den Ruhestand zu verabschieden. Das Unternehmen wünschte ihnen zum Abschied viel Gesundheit und einen erfüllten neuen Lebensabschnitt.