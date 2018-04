Triberg 125 Jahre alt und kein bisschen leise

Triberg-Nußbach. Nach dem Festgottesdienst folgte das bunte Programm unter dem Motto "Strohhut trifft Zylinder". Keine Kosten und Mühen gescheut haben dabei die Musiker um die Vorsitzende Annette Haberstroh und den Dirigenten Wolfgang Borho. Zahlreiche musikalische Gäste, teils aus der Raumschaft und aus dem weiten Umkreis, prägten die ersten Festtage, die bis auf ein Gewitter am Samstagabend auch bei Petrus auf Gegenliebe stießen.

Hinzu kam eine geradezu professionelle Organisation, bei der ein Rädchen ins andere griff und alle stets jeder Situation gewachsen waren. "Ohne unsere Freunde aus allen Vereinen im Dorf wäre ein so großes Fest wohl nicht möglich", sagte eine sichtlich entspannte Vorsitzende am Sonntagnachmittag.

Nach dem begeisternden Auftritt der "Froschenkapelle" aus Radolfzell am Samstagabend bestritten am Sonntag die Musiker aus der Raumschaft das Programm. Weder Losglück noch ein Programm bestimmten die Reihenfolge der Auftritte. Da hatten sich die Veranstalter etwas einfallen lassen. In verschiedenen Spielen wurde jeweils ein Gewinner ermittelt, der spielen durfte – und wenn ein Gewinner mehrfach zum Zuge kam, durfte er bestimmen, wer als nächstes die Bühne betritt. Zusätzlich gab es Anreize, sich anzustrengen, denn der Verein mit den meisten Punkten durfte sich auf Vesper und Getränke freuen. Den Tagessieg bei den Spielen trug Gremmelsbach nach Hause.