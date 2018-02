Triberg 100 000 Euro Preisgeld locken ins Finale

Schwarzwald-Baar-Kreis. An einen Turner, an das Sportgerät Trampolin sowie an den Fernsehsender RTL denkt vermutlich erst einmal niemand – noch nicht. Das könnte sich aber bald ändern. Am Freitag, 23. Februar ab 20.15 Uhr, wird nämlich Nino Kienzler aus Schonach in der neuen Fernsehsendung Big Bounce um 100 000 Euro Preisgeld kämpfen.

Der 31-Jährige ist eigentlich gelernter Koch- und Küchenmeister.

In seiner Freizeit turnt er leidenschaftlich gerne und geht für seinen Verein, den TV Schonach, auch bei Wettkämpfen am Barren, am Boden, beim Sprung, an den Ringen und am Reck an den Start. "Auf den kleinen und großen Trampolinen mache ich mich meist nur warm für das Turnen", erzählt Kienzler bei einem Trainingsbesuch. Aber weil dieses Sportgerät ein "cooles Ding" ist, hatte sich der 31-Jährige schließlich von seiner Freundin und einem guten Freund überreden lassen, sich bei der RTL-Sendung Big Bounce zu bewerben.