1 In Erbach Fünfter in der Teamwertung: Marcel Broghammer, Patrick Schoppmeier, Dominik Leinmüller und Florian Bruker (von links) Foto: Dominik Leinmüller

Erfolgreiche Wettkämpfe lieferte das Schweizer Electronic Team Tria Schramberg in Erbach und Schopfheim ab. Und schon bald steht das Finale an.









An den vergangenen beiden Wochenenden überzeugte das Schweizer Electronic Team Tria Schramberg mit seinen Leistungen in Erbach und Schopfheim. Den Anfang machten Marcel Broghammer, Florian Bruker, Patrick Schoppmeier und Dominik Leinmüller, welche Ende Juni für das Team in Erbach an den Start gingen.