Triathlon-Tag: Schopfheimer Schwimmbad wird zur Wettkampf-Zone

Kommenden Samstag, 4. Juli, schwimmen, laufen und radeln mehrere hundert Kinder, Jugendliche und Erwachsene beim Triathlon-Tag im und rund um das Schwimmbad.

Der Sparkassen Triathlon-Tag am Samstag, 4. Juli, wirft seine Schatten voraus. Beim Volkstriathlon (für trainierte Sportler ab der Altersklasse Jugend B) werden 120 Teilnehmer starten, über 50 Teilnehmer mehr als im vergangenen Jahr. Das hat Organisator Hubert Klemm von der Turnerschaft Langenau bei der Vorstellung des Programms mitgeteilt. Beim Volkstriathlon schwimmen die Teilnehmer 200 Meter im Bad, fahren 17 Kilometer Rad auf einer Strecke, die am Bad beginnt und laufen vier Kilometer über den Sportplatz.

Einladung zum Schnuppern Beim Schnupper-Schul-Swim & Run starten 150 Schülerinnen und Schüler: Diese absolvieren keinen kompletten Triathlon, sondern – der Name sagt’s – wechseln vom Schwimmen direkt zum Laufen; die Distanzen unterscheiden sich je nach Alter.

Eine weiterer für Einsteiger geeigneter Wettbewerb ist der Schul-Staffel-Triathlon: Die drei verschiedenen Disziplinen werden hier auf drei verschiedene Personen verteilt.

Auf professionelleren Wettkampf ausgelegt sind der Racepedia-Cup, an dem 160 Sportler teilnehmen, und der Wettbewerb der zweiten Liga; hier starten 16 Mannschaften mit je vier Startern. Eine der Mannschaften kommt von der Turnerschaft Langenau.

Die ersten Teilnehmer beginnen den Wettkampf um 9 Uhr, anschließend geht es Schlag auf Schlag.

„Wir sind stolz auf diese Veranstaltung“, betonte Bürgermeister Dirk Harscher beim Pressegespräch. „Sie hat eine große Strahlkraft und ist Teil des Stadtmarketings.“

Stolz auf die Veranstaltung

Er wies auf die Arbeit des Bauhofs und der Stadtgärtnerei im Vorfeld der großen Sportveranstaltung hin: „Sie bessern Löcher aus, schneiden Hecken zurück und stellen Schilder und Absperrungen auf.“

Organisator Klemm betonte, dass das Hauptaugenmerk der Veranstaltung auf Schülern und Jugendlichen liege. Er würde sich freuen, wenn auch Schulen aus der Kernstadt teilnehmen würden.

Jubiläum im nächsten Jahr

Jetzt bereits kündigte er an, dass die Veranstaltung nächstes Jahr noch größer werde als dieses Jahr. Der Grund: Die Triathlon-Abteilung der Turnerschaft Langenau feiert dann 20-jähriges Bestehen.

Georg Ückert, Vorstandsvorsitzender des Hauptsponsors Sparkasse Wiesental betonte, dass die Sparkasse die Wettbewerbe gerne unterstütze, weil sie Bewegung und Sport für Jugendliche fördere. „Die Zusammenarbeit mit der Turnerschaft Langenau funktioniert super“, so Ückert.

Schwimmbad öffnet später

Das Schwimmbad öffnet am Wettkampftag für „normale“ Besucher erst um 16 Uhr.

Anmeldung zu allen Wettbewerben sind noch bis zum 2. Juli möglich über www.tsch-langenau.de.