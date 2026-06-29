Triathlon-Tag: Schopfheimer Schwimmbad wird zur Wettkampf-Zone

Kommenden Samstag, 4. Juli, schwimmen, laufen und radeln mehrere hundert Kinder, Jugendliche und Erwachsene beim Triathlon-Tag im und rund um das Schwimmbad.
Der Sparkassen Triathlon-Tag am Samstag, 4. Juli, wirft seine Schatten voraus. Beim Volkstriathlon (für trainierte Sportler ab der Altersklasse Jugend B) werden 120 Teilnehmer starten, über 50 Teilnehmer mehr als im vergangenen Jahr. Das hat Organisator Hubert Klemm von der Turnerschaft Langenau bei der Vorstellung des Programms mitgeteilt. Beim Volkstriathlon schwimmen die Teilnehmer 200 Meter im Bad, fahren 17 Kilometer Rad auf einer Strecke, die am Bad beginnt und laufen vier Kilometer über den Sportplatz.