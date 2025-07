Am Samstag steht der Sparkassen Triathlon-Tag in Schopfheim bevor. Auch Schüler gehen an den Start.

Am Samstag finden innerhalb des Sparkassen Triathlon Tages Schopfheim auch die Baden-Württembergischen Meisterschaften der Schüler, Jugend und Junioren statt und der Mannschaften. Hier haben die Langenauer Triathleten, trotz des Ausfalls mehrerer Leistungsträger, gute Chancen, Top-Platzierungen zu erreichen.

Bei den Schülern B, Start ab 10 Uhr, haben Emilie Faucher, Jule Günzel und Sarah Löffler super Chancen, mit der Mannschaft und auch im Einzelwettbewerb ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Auch die Jungs wollen mit der Mannschaft aufs Treppchen und im Einzelnen sich in den Top Ten platzieren.

Bei den Schülerinnen A gilt Manon Faucher als die bisher stärkste Triathletin, aber auch Isabella Otte und Ida Rümmele wollen noch ein Wort mitreden. Bei den Jungs geht es darum, sich unter den Besten zu platzieren. Bei der Jugend B gehen Johanna Otte, Heidi Schmidt und Helena Potratz als Favoriten für den Mannschaftssieg auf die Strecke. Johanna und Heidi werden auch bei der Vergabe des Einzel-Titels mitreden. Die Jungs der Jugend B erhoffen sich eine Top-Platzierung mit dem Team. Hier könnte Aron Lerche auch in der Einzelwertung sich vielleicht top platzieren.

Bei der Jugend A wollen die Mädchen und Jungs, auch wie bisher bei der Vergabe des Mannschafts-Titels, eine große Rolle spielen. bei den Juniorinnen zählt Lea Bächle zu den Mitfavoriten und bei den Jungs Michael Selzer.

Auch in der Mixed Liga Baden-Württemberg peilen die Langenauer Triathleten das Podest an.

In Schopfheim werden am Samstag den ganzen Tag über Wettbewerbe stattfinden. So starten die Schülerinnen und Schüler der Klassen E, D, C, B und A im Sparkassen Schnupper-Schul-Swim & Run von 9 bis 9.30 Uhr in Abständen von fünf Minuten.

Ebenfalls am Vormittag geht der Racepedia-Cup der Schüler A und B sowie der A- und B-Junioren zwischen 10 und 12.50 Uhr über die Bühne. Die dritte Liga und die Mixed-Liga gehen ab 14.10 Uhr an die Startlinie, bevor im Anschluss der Wettbewerb Volkstriathlon-Supersprint der Männer (15.45 Uhr) und der Frauen (16 Uhr) sowie der Staffeln (16 Uhr) ausgetragen wird. Einem perfekten Triathlon-Tag steht in Schopfheim also nichts im Wege.