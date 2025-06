Annkathrin Locher siegt in ihrer Altersklasse W35; ihre Teamkollegin Sabine Schott holt Bronze in der Altersklasse W55.

Gleich vier Triathleten der LG Steinlach-Zollern starteten bei der 31. Austragung des Waiblinger Triathlons über die Sprintdistanz.

Los ging’s mit 500 Meter Schwimmen im wohltemperierten Freibad, bevor vier Runden über insgesamt 20 Kilometer mit dem Rad zu absolvieren waren. Die Radstrecke kostete mit einer vier Mal zu fahrenden kurzen, aber steilen Rampe und einem engen Wendepunkt viel Kraft. Die abschließende fünf Kilometer lange Laufstrecke war eher flach und führte idyllisch durch die Talaue entlang der Rems.

Annkatrin Locher zeigte in allen drei Disziplinen starke Leistungen und siegte in ihrer Altersklasse W35 in 1:12 Stunden. Die erfahrene Radfahrerin und Läuferin Sabine Schott nahm erstmals an einem Triathlon teil und errang in 1:25 Stunden gleich den Bronzerang ihrer Altersklasse W55. Jochen Kienle (1:17 Stunden, 13. M55) und Ulrike Kleinschroth (1:36 Stunden, 4. W60) freuten sich ebenfalls über die guten Bedingungen in Waiblingen und das erfolgreiche Finish.