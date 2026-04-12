Triathlon in Langenau: Räder rollen wieder

1 Die Anfänger-Gruppe beim MTB-Training Foto: zVg/Hubert Klemm Das Sommer-Radtraining der Langenauer Triathleten hat wieder begonnen.







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Das Angebot reicht vom Kinder-Anfänger-Training bis zum Erwachsenen-Rennrad- und -Mountainbike-Training, heißt es in einer Pressemitteilung der Turnerschaft Langenau. Am Samstag starteten die Langenauer in den Sommer-Modus beim Radtraining. Angeboten wird für die Kleinen ein Anfänger-MTB-Training in Langenau, die fortgeschrittenen Schüler können sich im Rennrad-Training ausprobieren. Der Verein hat zu diesem Zweck auch einige Rennräder zum Ausleihen. Infos dazu und zu den Trainings gibt beim Sportlichen Leiter der Triathleten, Hubert Klemm, unter der E-Mail-Adresse sportlicher-leiter.triathlon@tsch-langenau.de.