Triathlon im Zollernalbkreis: Rudi Kienzle feiert Triathlon-Premiere

1 Rudi Kienzle debütierte über die Langdistanz. Foto: Abt

Trotz Kettenpech finisht der Athlet der LG Steinlach-Zollern über seine erste Langdistanz.









Link kopiert



Kürzlich fanden gleich zwei Premieren statt. In Nagold wurde mit dem Nordschwarzwald-Triathlon zum ersten Mal ein Triathlon über die lange Distanz ausgerichtet und von der LG Steinlach-Zollern wagte sich Rudi Kienzle erstmals an diese lange, umgangssprachlich „Ironman“ genannte Strecke. Los ging’s mit 3,8 Kilometer Schwimmen in der Nagoldtalsperre, welches der Rangendinger Rudi Kienzle nach 1:19 Stunden souverän absolvierte. Danach warteten auf die Ausdauerathleten mehrere Radrunden durch den Nordschwarzwald, die sich auf insgesamt 180 Kilometern mit rund 1500 Höhenmetern summierten.