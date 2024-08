Wenn am 10. und 11. August 2024 der 1. Norschwarzwald Triathlon stattfindet, ist Mindersbach im Ausnahmezustand. Die Radstrecke führt durch den ganzen Ort. In Mindersbach ist man mitten drin im Geschehen.

Diesen Status möchte der Nagolder Stadtteil nutzen und lädt alle Triathlon- oder auch Rad-Begeisterte auf die Mindersbacher Fan-Meile ein. In der Ortsmitte ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Bei dem Volkstriathlon am Samstag, 10. August starten einige Lokalmatadoren aus Mindersbach und der Umgebung – ab 17 Uhr bewirtet die Feuerwehr-Abteilung Mindersbach die Fans und Gäste in der schönen Ortsmitte.

Der Veranstalter freut sich schon: „Wir begrüßen gemeinsam die Radfahrer und Radfahrerinnen nach der Bergetappe Mindersbach.“

Am Sonntag gehen die Profis an den Start – hier geht es auf der Strecke ganze dreimal durch Mindersbach. Von daher startet die Kirchengemeinde mit der Bewirtung schon am frühen Morgen. Es ergeht also die Einladung auf einen Kaffee und einen Snack – schon ab 8 Uhr am Morgen gibt es die Frühstücksvariationen. Da die Radfahrer bis etwa 15 Uhr durch Mindersbach kommen werden, bietet die Feuerwehr gekühlte Getränke und Speisen vom Grill über die Mittags-Zeit an der Fan-Meile an.

Für Gäste, die mit dem Fahrrad kommen, gibt es Stellplätze im Pfrondorfer Weg – wer über das Ebhauser Tal angeradelt kommt, kann sein Rad sehr gut im Spechtal abstellen. Alle Fans, die mit den Autos kommen sollten über Pfrondorf den Totenweg nutzen - dort gibt es außerhalb von Mindersbach Stellplätze. Hinweise dazu gibt es an der Zufahrt.