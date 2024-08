Triathlon-EM in Frankfurt: Katharina Kellermann vom TSV Calw finisht Ironman

Bei der Triathlon-EM in Frankfurt läuft Katharina Kellermann vom TSV Calw ihren ersten Ironman – mit Erfolg.

Katharina Kellermann vom TSV Calw hat sich zehn Monate lang intensiv vorbereitet, viele Entbehrungen auf sich genommen und mit langen Rad - und Laufeinheiten, Intervall- und Koppeltraining und Stunden im Wasser zeitweise mehr als 20 Stunden pro Woche trainiert. Das Ziel: Einen Ironman bewältigen. Die aus Weil der Stadt kommende Abteilungsleiterin der Triathlon-Abteilung des TSV Calw hat das nun bei der Triathlon-EM in Frankfurt geschafft und bei schwierigen Bedingungen gefinisht.

Busse starten um 4.45 Uhr

Im Schatten von Patrick Lange, Kristian Blummenfelt, den Kampf um den Europameistertitel und die begehrten Startplätze auf Hawaii hat sich Kellermann bei der EM in Frankfurt einen Traum erfüllt. An der Veranstaltung nahmen über 3000 Aktive aus über 60 Ländern teil. Nach einer kurzen Nacht schellte um 3.30 Uhr der Wecker. Obwohl das Frühstück sehr lecker und reichhaltig war, war es schwer, um diese Uhrzeit und mit der Nervosität viel zu essen. Um 4.45 Uhr ging es mit den Shuttle-Bussen zum Schwimmstart zum Langener Waldsee. Die Wasserqualität war unbedenklich, sogar gut. Deutlich besser als in der Seine von Paris, wo bei Olympia die bisher letzten vielbeachteten Triathlon-Wettbewerbe stattfanden.

Lesen Sie auch

Starker Regen

Dabei waren die äußeren Umstände alles andere als einfach. Gemeinsam mit den anderen 3000 Triathleten wagten sich Kellermann auf die Strecken von 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und der Marathon-Laufstrecke über 42,2 Kilometer. Beim Schwimmen hat es stark geregnet, so dass die Radstrecke am Anfang nass und rutschig war. Dafür waren die Bedingungen um die 20 Grad beim anschließenden Marathon ideal.

Kellermann konnte auf einer soliden Basis starten, denn sie ist in der BW-Tria-Liga unterwegs und hat bereits einige Mitteldistanzen absolviert. Der Ironman in Frankfurt war ihre erste Langdistanz und sportliches Neuland. Auf dieses Highlight hatte sich die Weilderstädterin intensiv vorbereitet. Entsprechend hieß es für sie, gesund bleiben und das Ziel erreichen. Das gelang ihr trotz immenser Anstrengung mit einer sehr guten Finisher-Zeit, wofür sie an ihre Leistungsgrenze ging.

Am Ende auf Platz 16

Kellermann zeigte sich in Topform und absolvierte die drei Disziplinen sehr erfolgreich. Nach 1:19,20 Stunden stieg sie aus dem Wasser und benötigte 5:39,59 Stunden für die Radstrecke, ehe sie auch den Marathonlauf in 3:54,26 Stunden bewältigte. Mit einer Gesamtzeit von 11:04,27 Stunden belegte sie in der Altersklasse der Frauen 40 bis 44 Jahre den 16. Rang.