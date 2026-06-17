Triathlon-DM: Schmidt und Baumann mit Medaille in Lübeck

1 Heidi Schmidt (rechts) Foto: zVg/Langenau Es ist ein erfolgreiches Wochenende für die Langenauer Triathleten gewesen.







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Heidi Schmidt und Nicolas Bauman stehen bei der Deutschen Jugend und Juniorenmeisterschaft in Lübeck auf dem Treppchen. Die Jugendlichen der Altersklasse B schwammen 400 Meter, fuhren zehn Kilometer Rad und liefen 2,5 Kilometer. Hier setzten sich Heidi Schmidt und Isabella Otte super in Szene und kämpften von Anfang an um eine vordere Platzierung. Mit einer der besten Laufzeiten wurde Heidi hervorragende Fünfte, Isabella Otte kam auf den 13. Platz. Heidi war damit die beste Baden-Württembergerin und kam mit dem Team in der DM-Wertung auf den zweiten Platz. Isabella war mit ihrer Leistung beste Teilnehmerin des Jahrgangs 2012. Hervorragend lief es auch für Nicolas Bauman, der bei den Jungs starker Neunter wurde und mit dem Team Baden-Württemberg als zweitbester Starter den dritten Platz belegte. Philipp Bauman musste bei der Jugend A 800 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer laufen. Auch er machte ein gutes Rennen und wurde als viertbester Baden-Württemberger Neunzehnter. Mit der Mannschaft belegte er den vierten Rang. Das Rennen der Mädchen wurde nach dem Schwimmen abgebrochen, da die Radstrecke wegen eines Unfalls gesperrt werden musste. Dieses Rennen soll nun beim nächsten Deutschlandcup-Wettkampf nachgeholt werden. Die Langenauer Frauenmannschaft feierte einen hervorragenden sechsten Platz der Langenauer Frauen-Mannschaft beim Liga-Wettkampf in Heilbronn. Dies war bislang ihr bestes Ergebnis in der laufenden Saison. In der Einzelwertung kam Katharina Möller auf den fünften Platz von 82 Starterinnen, Yael Juno Stebler wurde 32., Julie Berli 33. und Noga Grossmann kam auf den 41. Platz.