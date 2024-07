Triathlon-Diskussion: Das sagen Ortenauer Sportler zur dreckigen Seine bei Olympia

1 Mit einem Tag Verspätung springen die Triathleten in das Wasser der Seine. Der Fluss war zuvor bei mikrobiologischen Proben durchgefallen und wurde als zu dreckig bewertet. Die Entscheidung, zu verschieben, trifft in der Ortenau auf Zustimmung. Foto: Ghirda

Erst mit einem Tag Verspätung gingen die Herren beim Olympischen Triathlon an den Start. Das Wasser der Seine war zu verschmutzt. Triathleten der Region beziehen Stellung.









Der Altdorfer Jochen Lehmann von der LG Geroldseck Lahr hatte auf der Arbeit nicht die Gelegenheit, über die ganze Distanz mit den Athleten in Paris mitzufiebern. „Ich habe mehr von dem Damenwettkampf gesehen und hatte ansonsten den Liveticker im Blick“, so der 40-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. „Laura Lindemann hatte sich sicher mehr als Platz acht erhofft. Bei den Herren kann ich Platz 18 von Tim Hellwig nicht klar einordnen“, so die sportliche Analyse des Ironman-Teilnehmers aus Altdorf zu den beiden besten Deutschen im Wettkampf.