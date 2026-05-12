Triathleten aus Langenau: Schüler üben „Swim & Run“

1 Der Triathlon-Tag wirft seinen Schatten voraus. Foto: Hubert Klemm Anmeldungen für den „Schnupper-Schul-Swim & Run“ und den Volkstriathlon sind ab sofort möglich.







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Hubert Klemm, Sportlicher Leiter der Langenauer Triathleten, ist zur Zeit in mehreren Schulen im Wiesental unterwegs, um den Schülern den Ablauf des Swim & Runs im Sport Unterricht näherzubringen, heißt es in einer Mitteilung der Turnerschaft Langenau. Den Anfang machte die Grundschule Fahrnau, wo die Kinder mit viel Freude und Engagement auf dem Rollbrett das Schwimmen nachahmten und danach nach liefen. Natürlich musste in der Wechselzone noch die Startnummer angezogen werden. Die Schüler waren so motiviert, dass regelmäßig noch die Pausen zum Üben genommen wurden.