Trennung in der Probezeit: Feldbergbahnen trennen sich von neuem Chef

1 Kai Lebrecht (rechts) war erst seit August 2025 im Amt Foto: Verena Wehrle Die Feldbergbahnen entlassen überraschend ihren neuen Geschäftsführer Kai Lebrecht.







Link kopiert



Die Gesellschafterversammlung der Feldbergbahnen GmbH hat beschlossen, die Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Kai Lebrecht innerhalb der vereinbarten Probezeit zu beenden, wie die Verantwortlichen in einer Mitteilung schreiben. Der Entschluss sei nach eingehender Prüfung im gegenseitigen Einvernehmen gefasst worden und diene der weiteren strategischen Ausrichtung des Unternehmens, heißt es. Lebrecht wird die laufenden Aufgaben ordnungsgemäß übergeben, um einen geordneten und nahtlosen Übergang zu gewährleisten. „Wir danken Herrn Lebrecht für sein Engagement in den vergangenen Monaten und wünschen ihm für die berufliche und persönliche Zukunft alles Gute“, erklärt der Bürgermeister der Stadt Todtnau, Oliver Fiedel im Namen aller Gesellschafter. Die Geschäftsführung der Feldbergbahnen GmbH wird bis zur Neubesetzung der Position kommissarisch von den Bürgermeistern der Gemeinden Feldberg und St. Blasien, Johannes Albrecht und Adrian Probst, gemeinsam übernommen.