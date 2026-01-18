Die Erwartungen nach einer Scheidung sind oft unterschiedlich – das Konfliktpotenzial groß. Anwalt Volker Spohn gibt Hilfestellung und informiert über die rechtlichen Fakten.
Für Volker Spohn, Fachanwalt für Familienrecht, ist eine Scheidung ein klar umrissenes Rechtsproblem: Unterhalt, Zugewinnausgleich, Sorgerecht. „Hochjuristisch“ nennt er es bei einem Vortrag in der Balinger Stadthalle. Doch hinter den Paragrafen beginnt eine andere Welt – gespickt mit Emotionen, Konflikten und praktischen Fragen.