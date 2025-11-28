Trennsystem für Sulz am Eck: Die Arbeiten sollen im Frühjahr beginnen

Im Bereich Wasser und Abwasser werden in Wildberg bekanntlich dicke Bretter gebohrt – darunter die Herstellung eines Trennsystems im Stadtteil Sulz am Eck.

Angestrebtes Ziel ist dabei die Trennung von Regen- und Schmutzwasser. In Sulz heißt das: Während das Regenwasser künftig nicht mehr in die Kläranlage, sondern in den Agenbach fließen soll, wird das Schmutzwasser weiterhin zur Kläranlage abgeleitet. Im Zuge dieser Maßnahmen soll in einem zweiten Bauabschnitt auch die Fahrbahndecke der Sulzer Ortsdurchfahrt im Zuge der Landesstraße 358 saniert werden, wenn die Umleitungsstrecke wegen der Brückenerneuerung in Wildberg aufgehoben ist.

Im ersten Bauabschnitt für den Bereich Steig/Untere Straße wurden jetzt Bauleistungen von etwas über einer Million Euro an die Haiterbacher Firma Rath vergeben, die unter drei Firmen das mit deutlichem Abstand von rund 300 000 Euro günstigste Angebot vorgelegt hatte. Mit dieser Offerte liegt man unter der Kostenberechnung von 1,2 Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt.

„Das ist ein sehr komplexes Vorhaben“, machte Bürgermeister Ulrich Bünger in der jüngsten Sitzung des Wildberger Gemeinderats deutlich. Dies gelte neben den baulichen Belangen vor allem auch für die Zuschuss-Situation, deren Abstimmung noch nicht ganz in trockenen Tüchern sei.

Zuschuss ist bereits zugesagt

Grundsätzlich wurde bereits vor einiger Zeit ein Zuschuss in der Größenordnung von 80 Prozent für die förderfähigen wasserwirtschaftlichen Maßnahmen zugesagt, aber der Teufel stecke wie immer im Detail. „Wir sind da noch im Gespräch und schauen, was wir rausholen können“, erklärte der Rathauschef dem Gremium.

Cristin Schlotterbeck vom Rottenburger Büro Gauß erläuterte den Räten jetzt den geplanten Bauablauf. Der Startschuss für die Maßnahme ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen, wobei die Arbeiten des ersten Bauabschnitts im Herbst 2026 abgeschlossen sein sollen. Im Vorfeld des Baubeginns ist zudem eine Informationsveranstaltung für die Anwohner geplant.

Wie Cristin Schlotterbeck mitteilte, werden die Anwohner während der Bauzeit über eine Notversorgung mit Wasser beliefert, die Wasseruhren werden währenddessen abgestellt. Weil in dieser Zeit auch die Müllfahrzeuge nicht an die Gebäude fahren können, wird die Abholung des Mülls zu einem Sammelplatz von der Baufirma organisiert.

Alte Leitungen nicht mehr tragbar

„Wir begrüßen dieses Maßnahmen“, machte Ortsvorsteher Rolf Dittus deutlich, dass die alten Leitungen nicht mehr tragbar seien und dass man anschließend für Jahrzehnte eine gute Lösung habe. Wichtig sei dem Ortschaftsrat gewesen, dass die Anwohner im Vorfeld informiert werden, fügte er hinzu.