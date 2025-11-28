Trennsystem für Sulz am Eck: Die Arbeiten sollen im Frühjahr beginnen

Im Bereich Wasser und Abwasser werden in Wildberg bekanntlich dicke Bretter gebohrt – darunter die Herstellung eines Trennsystems im Stadtteil Sulz am Eck.
Angestrebtes Ziel ist dabei die Trennung von Regen- und Schmutzwasser. In Sulz heißt das: Während das Regenwasser künftig nicht mehr in die Kläranlage, sondern in den Agenbach fließen soll, wird das Schmutzwasser weiterhin zur Kläranlage abgeleitet. Im Zuge dieser Maßnahmen soll in einem zweiten Bauabschnitt auch die Fahrbahndecke der Sulzer Ortsdurchfahrt im Zuge der Landesstraße 358 saniert werden, wenn die Umleitungsstrecke wegen der Brückenerneuerung in Wildberg aufgehoben ist.