Die Schwäche der E-Mobilität signalisiert nach Ansicht des Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer eine Trendwende. Die Politik verliere das Interesse am Klimaschutz. Für die Industrie sei das brandgefährlich.









Der Bochumer Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer sieht im Rückgang der Zulassungszahlen von Elektroautos eine grundsätzliche Trendwende. „Es ist gut möglich, dass der Anteil der E-Autos in Europa in den nächsten Monaten unter zehn Prozent sinkt“, sagte Dudenhöffer unserer Zeitung. Im vergangenen Jahr lag der Anteil noch bei 14,6 Prozent. Den Verbrenner dagegen werde es angesichts des Kurswechsels „auch in 100 Jahren noch geben“.