1 Laufen ist gesund – vorausgesetzt, man hat die richtigen Laufschuhe. Foto: ivanko80 - stock.adobe.com/IVANKO BRNJAKOVIC

Weil es gesund ist und Spaß macht: Millionen Deutsche laufen in ihrer Freizeit, und es werden immer mehr. Um schmerzfrei zu bleiben, müssen die richtigen Schuhe her. Manche setzen auf Trends, das Internet und coolen Style. Womöglich ein Fehler.















Charakteristisch für den Menschen ist sein aufrechter Gang, seine Fähigkeit zu laufen. „Laufen machte uns menschlich – zumindest in anatomischem Sinne. Wir betrachten das Laufen als das am stärksten verändernde Ereignis in der Geschichte der Menschheit“, lautet das Resümee des Biologen Dennis Bramble von der Universität von Utah und des Anthropologen Daniel Lieberman von der Harvard-Universität. In ihren oft zitierten Studien untersuchten die Forscher anhand von Fossilien die Entwicklung des Menschen im Unterschied zu ihren affenähnlichen Vorfahren. Ausschlaggebend könnte die Notwendigkeit gewesen sein, lange Strecken laufend zurückzulegen. Nach dieser im Fachmagazin „Nature“ veröffentlichten Studie formte möglicherweise die Fähigkeit zu rennen unsere Anatomie und machte uns damit zu dem, was wir heute sind.