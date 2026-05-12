Fast jede fünfte Reise wird bei Dertour inzwischen allein unternommen. Viele zieht es im Winter nach Ägypten. Welche Reiseziele außerdem gefragt sind und worauf Urlauber zunehmend achten.
Köln/Frankfurt - Allein in den Urlaub: Was lange als Nische galt, wird für Reiseveranstalter immer wichtiger. Beim Branchenzweiten Dertour wurde im vergangenen Winter fast jede fünfte Reise ohne Begleitung unternommen. "Solo-Reisen sind ein fester Bestandteil des Reisemarkts", sagte Dertour-Geschäftsführer Sven Schikarsky.