Trendgemüse zum Sammeln: Saison gestartet – hier gibt es in Hechingen Bärlauch

Lesermeinung aus Hechingen Initiative für Erneuerbare Energien ergreifen

In Grosselfingen ist ein Windkraftpark in Planung, in Balingen gibt es Konzepte für Freiflächen-Photovoltaik. Unsere Leserin Hilde Buckenmayer fragt sich, wo die Initiative der Stadt Hechingen für solche Projekte bleibt.