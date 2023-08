1 Oliver Hauer erklärt im Containerlager am Bochinger Römerhof, wie das Prozedere funktioniert. Foto: Cools

In den USA ist das „selbst Einlagern“ längst gang und gäbe, in Deutschland nimmt es vor allem in Großstädten als Trend immer mehr zu. In Oberndorf wird Self-Storage schon seit sieben Jahren angeboten und ist beliebter denn je. Aber was wird da eigentlich gelagert? Und wie funktioniert das?









Ein kurzer Blick in den Lagerraum, dann heißt es: Gebot abgeben. So kennt man es aus TV-Sendungen wie „Storage Wars“ in den USA. Dabei wird der Inhalt der Lager, deren Miete nicht bezahlt wurde, an den Meistbietenden versteigert. Gibt es so etwas auch bei uns in Deutschland? Wer mietet so einen Lagerraum überhaupt? Und für welchen Zweck? Oliver Hauer von der Jüngling Möbeltransport und Spedition GmbH gibt Einblick in das Prozedere in Oberndorf.