1 Das Hauptgebäude der Volksbank in Villingen. Die Bank dehnt ihr Geschäftsgebiet immer weiter aus. Foto: Eich

Immer mehr Genossenschaftsbanken schließen sich zu größeren Einheiten zusammen, um die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam besser bewältigen zu können.















Oberndorf - Die frühere ­Villinger Volksbank ist längst größer geworden. Am Bodensee kam die Volksbank Hegau hinzu, dann die Ortenau mit der Volksbank in Offenburg. Und jetzt geht es an den Hochrhein. So bahnt sich eine weitere Fusion an, wie die Banken aus Villingen-Schwenningen, Offenburg und Bad ­Säckingen jetzt mitteilten. "Die Volksbank eG – Die Gestalterbank und die Volksbank Rhein-Wehra eG wollen ihre Kräfte bündeln und sich zusammenschließen. Beide Banken haben eine vergleichbare Geschäftsausrichtung, sind wirtschaftlich sehr erfolgreich und verfügen über eine stabile Vermögensbasis. Dies sind wichtige Voraussetzungen, um einen Zusammenschluss ins Auge zu fassen", lautet die Information.