Trend hält an: Gletscher in Österreich schrumpfen zu grauen Mini-Arealen

Einzelne Gletscher in Österreich sind zuletzt um mehr als 100 Meter zurückgegangen. Immer deutlicher zeichnet sich ab: Die Gletscher in den Alpen verschwinden – und das hat Folgen.
Wien - Der Schwund der Gletscher in Österreich setzt sich unvermindert fort. Die Eisflächen seien im Beobachtungszeitraum 2024 und 2025 im Durchschnitt um etwa 20 Meter geschrumpft, berichtet der Österreichische Alpenverein. Der Verlust von Länge, Fläche und Volumen betreffe praktisch alle der 96 beobachteten Areale. "Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es Alpen ohne Gletscher geben wird", sagte die Vizepräsidentin des Alpenvereins, Nicole Slupetzky.