Der Selfstorage-Trend ist in Villingen-Schwenningen angekommen. Auf der Steig werden neue Lagerräume gebaut, im Gewerbegebiet Vockenhausen sind jüngst welche in Betrieb gegangen. Doch wie funktioniert das und wer nutzt sie?

„Als Lagerraum der Zukunft“ bezeichnet Luis Pedro Bosque das Selfstorage-Konzept, das der Geschäftsführer von „Luna Storage“ in Villingen-Schwenningen umsetzt. Im Gewerbegebiet Vockenhausen sind jüngst die Lagerräume eröffnet worden. Bosque gibt Einblick in den Trend, der auch in der Doppelstadt Einzug hält.

243 Lagereinheiten mit insgesamt rund 1780 Quadratmetern Fläche verteilen sich in dem Gebäude in der Max-Planck-Straße. Die dortigen Boxen haben unterschiedlichste Größen. Zwischen einem und 15 Quadratmeter groß sind die Boxen, die dort angemietet werden können. Wer zählt zu der Zielgruppe solcher Mietlager – neudeutsch auch Selfstorage genannt?

Bosque klärt auf und gibt Einblick in die vielfältige Nutzungsmöglichkeit für die Boxen, die sowohl private als auch gewerbliche Kunden ansprechen sollen. So hat man bei den Lagerräumen beispielsweise Wohnungsmieter mit begrenztem Stauraum, Familien während eines Umzugs, Hausbesitzer im Zuge von Renovierungs- oder Umbauprojekten und ebenso jene Menschen, die beispielsweise nach einer Scheidung kurzfristig Platz benötigen, im Blick.

Sicherheitssystem schützt die Lager

Doch auf den gewerblichen Kunden würde ein solches Angebot offen stehen: kleine Unternehmen beispielsweise, die keine umfangreichen Lagerräume haben, oder saisonale Geschäftstreibende, die in der Nebensaison Waren lagern möchten. Auch als Archiv für Firmen oder Organisationen, die große Mengen an physischen Papierdokumente haben, kann eine solche Mietbox genutzt werden.

Jeder Kunde erhält über sein Smartphone Zugang zu den gesicherten Lagerräumen. Foto: Luna Storage

Aber: Ist eine solche Anlage überhaupt sicher genug, um dort eventuell sensible Dokumente zu lagern? Bosque klärt auf: „Unsere Lagereinheiten sind mit modernen Sicherheitssystemen ausgestattet, um die maximale Sicherheit der Gegenstände zu gewährleisten.“ So würde jeder Kunde einen individuellen Zugang erhalten, um auf sein Lagerabteil zuzugreifen.

VS erster Standort für Luna Storage

Luna Storage komme deshalb größtenteils ohne Personal aus – denn es sei mit dem Smartphone ein Zugang rund um die Uhr möglich. Aufschließen lassen muss man sein Lager hier von niemandem. Bei Problemen könne per Ferndiagnose geholfen werden.

Zudem ist das Gebäude seinen Angaben zufolge videoüberwacht und alarmgesichert. Auch eine optionale Versicherung sei möglich.

Mehr als 240 Lagereinheiten sind in dem Gebäude untergebracht – in verschiedensten Größen. Foto: Luna Storage

Für das Unternehmen aus Lorch im Ostalbkreis ist Villingen-Schwenningen übrigens der erste Standort einer solchen Anlage. Der Geschäftsführer erklärt, warum man auf die Doppelstadt gesetzt hat: „Villingen Schwenningen erfüllt unser Suchprofil. Die Immobilie hat die angemessene Größe für die Anzahl der Einwohner in der Umgebung. Dabei gefiel uns auch die Erreichbarkeit des Standortes und die gute Sichtbarkeit er Immobilie.“ Die Zeichen stehen aber auf Expansion – weitere Standorte, unter anderem in Düsseldorf, sollen folgen.

Neuer Garagenpark entsteht an der Steige

Luna Storage ist mit dem Konzept eines Mietlagers aber nicht alleine am Markt in der Doppelstadt. Denn auch an der Schwenninger Steig wird derzeit ein solcher Komplex gebaut. Anbieter ist hierbei Storage24. Der Unterschied zu Luna Storage: Bei dem Park handelt es sich eher um einen Garagenkomplex, in dem auch Fahrzeuge untergebracht werden können. Solche gibt es in Villingen-Schwenningen bereits seit geraumer Zeit.

An der Schwenninger Steig entsteht derzeit ein neuer Garagenpark. Foto: Marc Eich

Seit Sommer 2019 ist das Angebot ebenfalls an der Steig zu finden. Dort hat Investor Eugen Eiternik 64 Garagen bauen lassen, in der Vockenhauser Straße kam eine weitere Anlage mit 70 Garagen hinzu. Die Pläne für einen zusätzlichen Garagenpark im Zentralbereich, der von einem weiteren Anbieter geplant war, haben sich derweil offenbar zerschlagen.