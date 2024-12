Trend auf TikTok: Die Dubai-Schokolade ist jetzt auch in Schiltach angekommen

1 Die Teilnehmer sind stolz auf ihre selbst hergestellte Dubai-Schokolade. Foto: Niklas Ortmann

Die Dubai-Schokolade ist voll im Trend – aber bislang auch ganz schön teuer. Warum also nicht selbst welche herstellen? Das Kinder- und Jugendbüro Schiltach traf mit diesem Programmpunkt voll ins Schwarze.









In der Küche im Schiltacher Jugendtreff gibt es an diesem Abend kaum ein Durchkommen: Mehr als 20 Kinder und Jugendliche sind gekommen, um ihre eigene Dubai-Schokolade herzustellen. Sie rühren in dem Topf mit der Schokolade oder der Pistaziencreme, verteilen die Zutaten nacheinander in ihren runden Förmchen und schauen schließlich immer wieder gespannt in den Gefrierschrank, bis die einzelnen Schichten fest sind – alles nach Anleitung von Ulrike Stein vom Kinder- und Jugendbüro, die das Rezept für die Teilnehmer ausgesucht und vorab getestet hat.