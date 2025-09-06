Trekking-Camps rund um Königsfeld: Wo Wanderer mitten in der Natur ihr Zelt aufschlagen können

Zelten an abgelegener Stelle mitten im Wald – das macht bereits seit Mai 2024 das Trekking-Camp in Königsfeld möglich. Es ist jedoch längst nicht das einzige in der Region.
Stellplätze für bis zu drei Zelte, eine Feuerstelle und ein kleines Toilettenhäuschen. Mehr braucht es nicht. Mitten in der Natur das Zelt aufschlagen, an Orten, die mit dem Auto nicht erreichbar sind, und einfach die Ruhe der Natur genießen – das Königsfelder Trekking-Camp, das es mittlerweile in der zweiten Saison gibt, verspricht genau das.