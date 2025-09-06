Trekking-Camps rund um Königsfeld: Wo Wanderer mitten in der Natur ihr Zelt aufschlagen können

Zelten an abgelegener Stelle mitten im Wald – das macht bereits seit Mai 2024 das Trekking-Camp in Königsfeld möglich. Es ist jedoch längst nicht das einzige in der Region.

Stellplätze für bis zu drei Zelte, eine Feuerstelle und ein kleines Toilettenhäuschen. Mehr braucht es nicht. Mitten in der Natur das Zelt aufschlagen, an Orten, die mit dem Auto nicht erreichbar sind, und einfach die Ruhe der Natur genießen – das Königsfelder Trekking-Camp, das es mittlerweile in der zweiten Saison gibt, verspricht genau das.

Es bietet Interessierten die Möglichkeit, ganz offiziell mitten in der Schwarzwald-Natur zu campen. Außerhalb von Trekking- und Campingplätzen ist das Übernachten im Zelt – sogenanntes Wildcampen – in Deutschland nämlich grundsätzlich verboten.

Mittlerweile zieht sich ein Netz aus mehr als 20 Trekking-Camps über den gesamten Schwarzwald – auch in der Region ist Königsfeld längst nicht der einzige Ort, an dem ein Platz dieser Art zur Verfügung steht. Mit Camps nahe Schonach, Schönwald und Vöhrenbach bieten sich eine Vielzahl von Gelegenheiten, die Natur (fast) direkt vor der eigenen Tür auf besondere Art und Weise zu erleben.

Camp Königsfeld

Das Königsfelder Trekking-Camp wurde im Mai 2024 eröffnet. Es befindet sich im Wald zwischen Königsfeld und Mönchweiler etwa auf der Hälfte der siebten Etappe des Ostwegs zwischen Schramberg und Villingen. Wer mit dem öffentlichen Nahverkehr anreist, kann am Freibad Solara oder am Busbahnhof in Königsfeld aussteigen.

Die nächste Trinkwasserstelle ist wenige hundert Meter entfernt und von Mai bis September zwischen 10 und 20 Uhr zugänglich. Handyempfang ist vorhanden.

Camp Herrenwald

Das nördlichste der Trekking-Camps im Südschwarzwald ist das Camp Herrenwald bei Schonach. Es befindet sich im Wald nordwestlich von der Gemeinde und eignet sich unter anderem für Wanderer auf dem Westweg, welche die siebte Etappe von Hausach zur Schonacher Wilhelmshöhe absolvieren. Wer mit dem Bus anreist, sollte an der Triberger Straße in Schonach aussteigen.

Unsere Empfehlung für Sie Wandern bei Blumberg Vorfreude auf erstes Trekking-Camp Im Wald entstehen bald Schlafplätze für Wanderer. Darüber freuen sich auch die Verantwortlichen vom Naturpark Schwarzwald.

Direkt am Camp befindet sich eine Quelle. Diese versorgte früher den Hof, der einmal an dieser Stelle stand. Allerdings kann die Trinkwasserqualität nicht garantiert werden. Die Verantwortlichen des Projekts Trekking Schwarzwald empfehlen daher, das Wasser abzukochen oder Trinkwasserfilter zu nutzen.

Der Handyempfang ist sehr eingeschränkt. Am Rettungspunkt ist er vorhanden.

Camp Fischbach

Wer auf dem Zwei-Täler-Steig zwischen Simonswald und Oberprechtal-Wittenbach – also auf der dritten Etappe – unterwegs ist, dem bietet sich eine Übernachtung im Camp Fischbach westlich von Schonach an. Mit dem Bus ist es ebenfalls über die Haltestelle Triberger Straße in Schonach erreichbar.

Analog zum Camp Herrenwald ist eine Quelle vorhanden, deren Wasser jedoch abgekocht oder gefiltert werden sollte. Denn die Trinkwasserqualität wird nicht regelmäßig überprüft.

Handyempfang ist im Bereich des Camps kaum vorhanden. Beim Rettungspunkt haben Nutzer des Vodafone-Netzes Empfang.

Camp Elzhof

Im Wald zwischen Schonach und Schönwald befindet sich das Trekking-Camp Elzhof – in der Nähe führt sowohl die erste Etappe des Wasser-Welten-Steigs zwischen Triberg und Brend vorbei als auch die achte Etappe des Westwegs zwischen Wilhelmshöhe und Kalter Herberge. Nächstgelegene Bushaltestelle ist jene bei der Schönwälder Inselklause.

Nachdem im Juni die Zuwasserleitung repariert wurde, ist auch in diesem Camp Quellwasser verfügbar, welches jedoch abgekocht oder gefiltert werden sollte.

Der Handyempfang im Camp selbst ist eingeschränkt. Am Rettungspunkt sollte er jedoch vorhanden sein.

Camp Zum Katzenwinkel

Im Wald zwischen Vöhrenbach und Hammereisenbach wurde 2024 das Trekking-Camp Zum Katzenwinkel eröffnet – an der zweiten Etappe des Wasser-Welten-Steigs vom Brend nach Hammereisenbach. Mit dem Bus kann es über die Haltestelle Bernreutehof erreicht werden.

Wer im Camp übernachten möchte, sollte genug eigenes Trinkwasser mitbringen, denn vor Ort ist keines vorhanden. Im Camp selbst ist Wasser in zwei Kanistern vorhanden, welches zum Löschen der Glut dient. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Trinkwasser.

Je nach Netz hat man im Camp selbst Empfang, auf jeden Fall aber im Bereich des Rettungspunkts.

Was Besucher wissen sollten

Buchung

Wer einen Platz in einem der Schwarzwälder Trekking-Camps reservieren möchte, kann das über die gemeinsame Online-Buchungsplattform unter trekking-schwarzwald.de tun. Dafür muss zunächst die Region – also Nord- oder Südschwarzwald – ausgewählt werden. Ein Camp kann immer nur für eine Nacht gebucht werden.

Saison

Die Trekking-Saison beginnt am 1. Mai und endet am 31. Oktober. Für diesen Zeitraum können Plätze gebucht werden. Die Reservierung ist bereits früher möglich – in diesem Jahr begann der Buchungszeitraum Mitte März.

Kosten

Pro Zelt kostet eine Übernachtung 15 Euro.

Ausstattung

Die Trekking-Camps umfassen neben drei Zeltplätzen, auf dem je ein Zelt für maximal drei Personen Platz findet, auch eine Feuerstelle sowie ein kleines Toilettenhäuschen. Den Zahlencode für das Schloss erhält man nach der Buchung.

Verhaltensregeln

Die gesamte Benutzerordnung ist unter trekking-schwarzwald.de verfügbar. Zu den zentralen Punkten zählt, dass Gäste ihren Müll wieder mitnehmen müssen und dass ab Stufe vier auf dem Waldbrandgefahrenindex kalte Küche angesagt ist. Feuer darf grundsätzlich ausschließlich in der Feuerstelle entzündet werden. Wichtig ist zudem, dass Rücksicht auf Wildtiere genommen wird. Eine Anreise ist ab 17 Uhr möglich. Bis 10 Uhr muss das Camp geräumt sein.

Navigation

Wo genau sich das jeweilige Trekking-Camp befindet, erfährt man erst nach der Buchung. Dann werden die GPS-Daten des Standorts übermittelt.

Touren

Von Trekking-Camp zu Trekking-Camp quer durch den Schwarzwald – das machen die Touren, welche die Zeltplätze verbinden, möglich. Deren Standorte sind jeweils so gewählt, dass die Distanz innerhalb eines Tages zu Fuß überwunden werden kann. Tourenvorschläge für Nord- und Südschwarzwald gibt es unter trekking-schwarzwald.de.

Träger

Die Trekking-Camps in den beiden Schwarzwälder Naturparken – Südschwarzwald und Schwarzwald Mitte/Nord – sowie im Nationalpark Schwarzwald gehören zum Projekt Trekking Schwarzwald. 2017 initiierten der Nationalpark, der Naturpark Schwarzwald Nord/Mitte und ForstBW das Projekt. 2020 wurde es auf den Südschwarzwald ausgeweitet.