Trekking-Camps in den Naturparken und im Nationalpark Schwarzwald können ab 14. März reserviert werden. Im vergangenen Jahr erlebten die Anbieter gleich am ersten Tag einen Ansturm.

Die Online-Buchungsplattform für die Trekking-Camps im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, im Nationalpark Schwarzwald sowie im Naturpark Südschwarzwald ist ab Freitag, 14. März, um 8 Uhr freigeschaltet. Sie ist unter trekking-schwarzwald.de aufrufbar.

Die neunte Trekking-Saison beginnt am 1. Mai und endet am 31. Oktober. In den Trekking-Camps ist es erlaubt, mit dem Zelt mitten in der Natur zu übernachten. Im Schwarzwald gibt es insgesamt 20 Trekking-Camps. Die Kosten pro Zelt pro Nacht liegen bei 15 Euro.

„Wer die freie Wahl bei Terminen und Standorten haben will, sollte schnell buchen“, rät die Projektmanagerin beim Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, Lilli Wahli, in einer Mitteilung. „Besonders begehrt sind die Wochenenden und Feiertage sowie die Ferienzeiten.“

Trekker kommen auch aus dem Ausland

Viele Trekker reservieren demnach gleich am ersten Tag. „Nachdem wir die Buchungsplattform im vergangenen Jahr geöffnet haben, sind bei uns bereits am ersten Tag rund 1000 Buchungen eingegangen“, berichtet der Geschäftsführer des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord, Karl-Heinz Dunker.

Im Schnitt erwandern Trekker ein bis zwei Camps, um dort eine Nacht zu verbringen, heißt es weiter. Die Camps locken zwar vor allem Gäste aus Baden-Württemberg. Sie kommen aber auch aus anderen Regionen Deutschlands, den Niederlanden, Belgien, Frankreich und der Schweiz.

Neu: Kombination aus Gravel-Bike und Trekking

Das ist neu in dieser Trekking-Saison: die Kombination von Gravel-Bike und Trekking. Wer den Schwarzwald gerne mit dem Gravel-Bike erkundet, kann sich freuen. Denn zum Saison-Start gibt erste Touren-Vorschläge. Zwei der Strecken-Tipps verlaufen durch den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. „Sieben auf einen Streich“ heißt die erste Tour. Sie verläuft von Rastatt über das Camp Schwarzenbach, weiter zum Camp Bösellbach und wieder zurück nach Rastatt. Namensgebend sind die sieben Seen, an denen die Tour vorbeiführt. „Drei Täler & Weitsicht“ heißt die zweite Route. Sie verläuft von Achern über das Camp Erdbeerloch, weiter zum Camp Späneplatz und dann nach Offenburg. Dabei geht es durch das Acher-, Rench- und Kinzigtal.

Vorschläge für Mehrtagestouren

Für Trekker, die zu Fuß unterwegs sind, wurden bereits für die vergangene Saison Tourenvorschläge erarbeitet. Das Naturpark-Team hat die Vorschläge zu Mehrtagestouren zusammengestellt. Von Zwei- bis Achttagestouren ist für jeden etwas dabei. Die Start- und Endpunkte sind mit Bus oder Bahn erreichbar.

Die Tourenvorschläge sind nicht ausgeschildert. Sie sind bei Outdooractive oder Komoot gelistet. Auch über die Trekking-Internetseite trekking-schwarzwald.de sind die Touren abrufbar.