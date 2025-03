Gemeindehalle in Weiler Verschmutzungen durch Hexenparty sorgen für Ärger

Unter anderem um eine Erneuerungsmaßnahme an der Gemeindehalle nach der Hexenparty, die offenbar deutliche Spuren hinterlassen hat, und eine Bodenwelle in der Hardtstraße ging es in jüngster Sitzung des Ortschaftsrats Weiler.