Treffpunkt in Welmlingen: Milchhüsli wird neuer Bürgertreff

Der neue Treffpunkt für die Welmlinger Dorfbewohner am Brunnenplatz wird feierlich eingeweiht. Mehr als 50 Besucher folgten der Einladung des Brauchtumvereins.

Marion Caspers-Merk teilte die frohe Botschaft zunächst beim Ortschaftsrat mit: Das Milchhüsli kann künftig nicht nur als Kameradschaftsraum der Feuerwehr benutzt werden, sondern öffnet sich auch für einen neuen Bürgertreff. Mit dem Abteilungskommandanten der Feuerwehr, Andreas Schailin, war alles abgesprochen. Für den Bürgertreff gibt es nunmehr rund 30 Innenplätze, auch der Platz um die Linde und den Brunnen wird für die Zwecke nutzbar gemacht.

Den Plan, einen monatlich stattfindenden Bürgertreff einzurichten, entstand bei den Mitgliedern des Brauchtumsvereins, neben Marion Caspers-Mark auch bei Michael Mann und Walter Brunner. Nun wurde der neue Bürgertreff am Brunnenplatz vor dem Milchhüsli feierlich eingeweiht.

Vom Vorstand des Brauchtumsvereins begrüßte Meinrad Hein in Vertretung des urlaubshalber abwesenden Ortsvorstehers Jörg Weiss mehr als 50 Welmlinger zur Einweihung. Eingeladen waren alle zu einem kühlen Getränk in Selbstbedienung auf Spendenbasis. Nach allen Vorbereitungen sagte er begeistert: „Was für ein toller Ort“. Er fuhr fort: „Wir möchten hier einen ,Versuchsballon’ starten und wissen eigentlich nicht, ob unsere Idee angenommen wird“. Eigentlich wollte sich das Orga-Team zunächst mal anschauen, ob die Idee auf fruchtbaren Boden fiel, und er meinte erfreut: „ Die Anzahl der Gäste hier gibt uns recht“.

Mit den Mitgliedern des Brauchtumsverein habe man überlegt, was zur Belebung des örtlichen Miteinanders und Austauschs führen könnte. Auch in Ermangelung eines örtlichen Gasthauses entstand so die Idee des Bürgertreffs im Milchhüsli als historisches Zentrum von Welmlingen, neben der Kirche, dem Wuhr, dem ehemaligen Gasthaus und dem Dorfbrunnen. Dieser trägt in seinem Sandstein immer noch die uralten Spuren vom Messerschliff für die Sensen.

Ideen gesucht

Hein appellierte an die Bürger und sagte: „Habt Ideen, geht aufeinander zu, hier gibt es nun die beste Möglichkeit für kreative Veranstaltungen!“.

Meinrad Hein verwies auf die Aktivitäten des rührigen Brauchtumsvereins mit der Holzversteigerung, des Seniorennachmittags und der Ü-60-Party auf dem Festplatz. Auch eine lebendige Vereins-Landschaft mit dem Bulldogverein oder dem Schützenverein trägt zur Gemeinschaft im Dorf bei.

Marion Caspers-Merk bedankte sich bei allen Helfern, wies jedoch darauf hin, dass der Bestand des Bürgertreffs nur mit weiteren Unterstützern erfolgen kann. Sie sagte: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“.

Grooviges Jazz-Konzert

Für die musikalische Umrahmung war mit Live-Musik gesorgt. Der Welmlinger Saxophonist Günter Berger präsentierte erstmals dieses Jazz-Trio mit Bernd Herzog (Bass) und Michael Feldges (Gitarre). Mit dem groovigen und facettenreichen Jazz des Trios war für beste und stimmungsvolle Unterhaltung gesorgt. Das Trio um den leidenschaftlichen Saxophonist Günter Berger zeigte große Spielfreude und fand großartige Klassiker zu Ehren des altehrwürdigen Milchhüslis am herrlichen Sommerabend.

Ein gediegenes Sommer Jazzkonzert bot das Günter Berger Trio zur Einweihung des Bürgertreffs. Foto: Gudrun Gehr

Organisator Michael Mann hielt einen geschichtlichen Rückblick zum Milchhüsli und dem vorgelagerten Brunnenplatz, im Volksmund als Kommunikationsort der Dorfjugend auch „Latschari-Platz“ genannt. Er berichtete: „Das Milchhüsli wurde im 19. Jahrhundert als Waschhäuschen direkt am Lettenbach erbaut und hatte ein eigenes Wuhr. Zum Milchhüsli wurde es 1957 durch Verpachtung an die Milchgenossenschaft als Milchsammelstelle, die bis 1990 bestand. Im Wuhr konnten die Milchkannen damals auch bestens gekühlt werden. Geplant ist eine Rundbank um die Linde als Sitzgelegenheit um den markanten Baum des Brunnenplatzes.

Weitere geplante Termine des Bürgertreffs im Milchhüsli sind am 19. September, 17. Oktober, 21. November und 12.Dezember.