Treffpunkt in Welmlingen: Milchhüsli wird neuer Bürgertreff

Der neue Treffpunkt für die Welmlinger Dorfbewohner am Brunnenplatz wird feierlich eingeweiht. Mehr als 50 Besucher folgten der Einladung des Brauchtumvereins.
Marion Caspers-Merk teilte die frohe Botschaft zunächst beim Ortschaftsrat mit: Das Milchhüsli kann künftig nicht nur als Kameradschaftsraum der Feuerwehr benutzt werden, sondern öffnet sich auch für einen neuen Bürgertreff. Mit dem Abteilungskommandanten der Feuerwehr, Andreas Schailin, war alles abgesprochen. Für den Bürgertreff gibt es nunmehr rund 30 Innenplätze, auch der Platz um die Linde und den Brunnen wird für die Zwecke nutzbar gemacht.