Treffpunkt in Harthausen: „Z’Liacht“ – Drei Frauen beleben den alten Brauch des Lichtgangs neu

In Harthausen lassen drei kreative Frauen einen alten Brauch wieder aufleben: „z’Liacht“. Was dahinter steckt, und was die Teilnehmer erwartet? Wir haben nachgefragt.
Lange bevor Heizungen Einzug in die Stuben hielten, kamen die Menschen an langen, kalten Winterabenden „z’Liacht“ (zum Licht). Man traf sich in einer warmen Stube und verbrachte dort viele Stunden zusammen – freilich nicht nur aus dem Wunsch nach Geselligkeit, sondern auch, um Brennholz zu sparen. Typisch Schwäbisch eben. Christina Stapf, Eva Aichelmann und Sarah Steinwandel wollen den Gedanken der Geselligkeit ins Jetzt weitertragen.