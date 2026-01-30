Treffpunkt in Harthausen: „Z’Liacht“ – Drei Frauen beleben den alten Brauch des Lichtgangs neu

In Harthausen lassen drei kreative Frauen einen alten Brauch wieder aufleben: „z’Liacht“. Was dahinter steckt, und was die Teilnehmer erwartet? Wir haben nachgefragt.

Lange bevor Heizungen Einzug in die Stuben hielten, kamen die Menschen an langen, kalten Winterabenden „z’Liacht“ (zum Licht). Man traf sich in einer warmen Stube und verbrachte dort viele Stunden zusammen – freilich nicht nur aus dem Wunsch nach Geselligkeit, sondern auch, um Brennholz zu sparen. Typisch Schwäbisch eben. Christina Stapf, Eva Aichelmann und Sarah Steinwandel wollen den Gedanken der Geselligkeit ins Jetzt weitertragen.

„Der Gedanke, sich zusammen zu setzen, sich Zeit zu nehmen und bei netten Gesprächen und etwas Tee zu werkeln, ist doch ganz schön“, finden die drei Frauen.

Sie treffen sich bereits seit mehreren Jahren einmal im Monat zum Basteln. „Dabei haben wir schon unheimlich viel ausprobiert: Makramee, töpfern, nähen, Punchneedle, betonieren, Vogelhäuser bauen, plotten, Siebdruck – einfach alles, was man irgendwie selbst machen kann“, erzählt uns Christina Stapf.

Kontakte im Café Tante Liese

Wenn dann der Herbst Einzug erhalte, treffe man sich zum Basteln im Café Tante Liese in Harthausen, sitze dort zwei Stunden zusammen, genieße die gemeinsame Zeit und gehe letztlich mit etwas neuem Schönen nach Hause.

Dabei sei es nicht ausgeblieben, dass Gäste ihnen über die Schulter schauten und Fragen stellten. Und umgekehrt habe man sich gern mal den einen oder anderen Rat vom Nachbartisch geholt, zum Beispiel beim Thema Stricken. Dabei sei die Idee aufgekommen, die Treffen zum gemeinsamen Handarbeiten zu erweitern.

Kleine Mitmachprojekte

Los ging es dann im Oktober in der „Walhalla“, Rathausstraße 4/2, in Harthausen. „Beim ersten Treffen wusste noch niemand so recht, wie der Abend ablaufen wird. Wir auch nicht“, erzählt Christina Stapf. Ursprünglich seien sie davon ausgegangen, jeder bringe sein Projekt mit. Das war aber nicht so. Also hieß es: improvisieren. Auf die Schnelle bereiteten die Frauen etwas zum Häkeln vor, ein kleines Mitmachprojekt, das dankend angenommen wurde.

„Deshalb gibt es jetzt jedes Mal etwas zum Ausprobieren, wenn man möchte“. Im Dezember wurde eine Klötzchen-Krippe gestaltet, und im Januar war es ein bunter Siebdruck zum Thema Fasnet mit den Narrenfiguren von Illustrator Michael Meier.

Alle Altersgruppen willkommen

Auch wenn alles ursprünglich anders gedacht war: Den Frauen bereitet diese Entwicklung großen Spaß. „Die Ideen kommen sowohl von uns als auch von den Teilnehmern“, erklärt Christina Stapf. Diese äußerten ihre Wünsche, und Eva Aichelmann, Sarah Steinwandel und sie versuchen, diese aufzugreifen und etwas dazu vorzubereiten. Was die nächsten Treffen bringen werden, ist daher nicht direkt geplant.

Unter den Teilnehmern sind viele verschiedene Altersgruppen zu finden: von Ende 20 bis Anfang 80. Bis jetzt seien es stets zwischen 15 und 20 Frauen gewesen, die dazukamen – manche davon auch nur zum Reden und Teetrinken, was genauso willkommen und schön sei.

Weitere Teilnehmer sind willkommen

Gerne dürften weitere Teilnehmer hinzukommen. „Jeder ist willkommen – auch wenn er nur zum Schauen kommt. Dabei darf man auch ganz spontan sein.“ Die Idee sei einfach, sich eine kleine Auszeit vom Alltag zu nehmen und etwas für sich selbst zu tun – gute Gespräche inklusive.

Getränke gibt es auf Spendenbasis, für die Bastelmaterialien wird lediglich ein kleiner Obolus fällig.

Das nächste mal „z’Liacht“ geht es am 23. Februar in der „Wallhalla“, Rathausstraße 4/2. Eine Anmeldung ist bei den drei Organisatorinnen möglich. Diese erleichtert den Frauen die Planung, ist aber nicht zwingend nötig. Man kann also auch jederzeit ganz spontan dazustoßen.