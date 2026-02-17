Treffpunkt im Dorf: Mappach will einen Boulplatz bauen

Der Ortsteil Mappach von Efringen-Kirchen will einen Bouleplatz einrichten. Der Standort und die Finanzierung sind aber noch unklar.

Im vergangenen Herbst war die Idee zum Bau eines Bouleplatzes in Mappach schon einmal Thema. Bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung berichtete Ortsvorsteherin Claudia Scheurer, dass die Pläne dafür nun konkreter geworden seien. Mappach habe dabei rund um den Ort herum schon Vorbilder gefunden, denn Boulespielen sei beliebt. So seien in den vergangenen drei Jahren zum Beispiel Bouleplätze in der Nachbarschaft angelegt worden: in Huttingen, Rheinweiler bei Bad Bellingen und in Tannenkirch bei Kandern.

Günter Fischer informierte, dass die Idee für einen Bouleplatz in Mappach auf große Resonanz gestoßen sei und sich mittlerweile 15 Bürger gefunden hätten, die sich gern in die Realisierung einbringen würden und damit die IG Bouleplatz-Mappach ins Leben gerufen hätten.

Boule macht Spaß, waren sich die Unterstützer der Bouleplatz-Idee einig: es ist für Jung und Alt spielbar, biete, sobald es einen Platz zum Spielen gibt, einen Treffpunkt im Ort und man könne dort auch kleinere Wettbewerbe austragen. „Es wäre ein Mehrwert für die Mappacher“, zeigten sich die Ideengeber überzeugt. Wobei Claudia Scheuerer spontan überlegte, ob das Bouleplatz-Projekt eines wäre, mit dem man im Rahmen des Gemeindeentwicklungsprojekts eventuell Fördermittel für die Realisierung bekommen könnte.

Vieles in Eigenarbeit möglich

Viele Bauleistungen wären in Eigenarbeit möglich, stellte Günter Fischer fest. Es bleibe aber die Frage zur Finanzierung des Baumaterials: „Wir haben ausgerechnet, dass das Material, Sand, Kies, Beton, circa 3000 bis 5000 Euro kosten würde.“ Woher diese Gelder kommen könnten, ob über das Gemeindeentwicklungskonzept, aus Zuschüssen, oder vielleicht auch über Spendengelder aus dem Dämpfifest.

Der Bouleplatz Huttingen sei durch Spenden finanziert worden. Auf die Frage nach dem Standort schlug das Gremium eine Fläche im Bereich von Gemeindehalle, Feuerwehr und Spielplatz vor. Scheurer schlug eine Begehung des Geländes an der Halle zusammen mit der IG vor, um entscheiden zu können, wo man einen Bouleplatz planen könnte.