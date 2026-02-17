Treffpunkt im Dorf: Mappach will einen Boulplatz bauen

Der Ortsteil Mappach von Efringen-Kirchen will einen Bouleplatz einrichten. Der Standort und die Finanzierung sind aber noch unklar.
Im vergangenen Herbst war die Idee zum Bau eines Bouleplatzes in Mappach schon einmal Thema. Bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung berichtete Ortsvorsteherin Claudia Scheurer, dass die Pläne dafür nun konkreter geworden seien. Mappach habe dabei rund um den Ort herum schon Vorbilder gefunden, denn Boulespielen sei beliebt. So seien in den vergangenen drei Jahren zum Beispiel Bouleplätze in der Nachbarschaft angelegt worden: in Huttingen, Rheinweiler bei Bad Bellingen und in Tannenkirch bei Kandern.