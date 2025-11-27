Treffer im Glücksspiel: Lottospieler aus dem Kreis Lörrach gewinnt 1,2 Millionen Euro

1 Nur die Superzahl 8 fehlte zum Knacken des noch größeren Jackpots. Foto: Claus M. Morgenstern Ein Spielteilnehmer aus dem Kreis Lörrach hatte mit einem Systemschein an der Ziehung im Lotto 6aus49 und den richtigen Zahlen viel Glück.







Bei der Ziehung am Mittwoch hat ein Lotto-Spieler aus dem Kreis Lörrach mehr als 1,2 Millionen Euro abgeräumt, wie die staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilt. Es war bundesweit der einzige Treffer in der Gewinnklasse 2. Der Spielteilnehmer nahm mit einem Systemschein an der Ziehung im Lotto 6aus49 teil, wodurch er mehr als sechs Zahlen ankreuzen konnte. Schlüssel zum Gewinn waren die korrekt ausgewählten Gewinnzahlen 2, 9, 24, 28, 29 und 39. Da der Tipper sich für ein Vollsystem entschieden hatte, kamen noch weitere Gewinne in der Klasse 4 dazu, heißt es weiter. Insgesamt ist der Treffer damit genau 1 235 071 Euro wert und komplett steuerfrei. Nur die Superzahl 8 fehlte zum Knacken des noch größeren Jackpots. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn in der Klasse 2 im Lotto 6aus49 liegt bei etwa eins zu 15,5 Millionen.