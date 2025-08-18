Treffen von Trump und Selenskyj: Wadephul: Sicherheitsgarantien für die Ukraine zentral

Deutschland und Japan sind Unterstützer der Ukraine. Vor dem Treffen von US-Präsident Trump, dem Ukrainer Selenskyj und Europäern verlangen sie einen schnellen Waffenstillstand.
Außenminister Johann Wadephul hat starke Sicherheitsgarantien für die von Russland angegriffene Ukraine verlangt. Beim heutigen Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Partnern in Washington gehe es um Elemente einer Verhandlungslösung auf dem Weg zu einem gerechten Frieden für die Ukraine. „Feste Sicherheitsgarantien sind dafür zentral“, sagte Wadephul beim Treffen mit seinem japanischen Kollegen Takeshi Iwaya in Tokio. „Denn die Ukraine muss auch nach einem Waffenstillstand und Friedensschluss in der Lage sein, sich wirkungsvoll zu verteidigen“, sagte er.