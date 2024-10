Treffen mit Ministerin: Bürgermeister schildern in Ringsheim ihre Sorgen

Bürgermeister schildern in Ringsheim ihre Sorgen

1 Zum Gespräch mit Ministerin Nicole Razavi (Fünfte von links) hatte Marion Gentges (Vierte von links) geladen. Die Moderation übernahm Gastgeber Pascal Weber (Zweiter von links). Auch Lahrs Bürgermeister Tilman Petters (Dritter von links), OB Markus Ibert (Zweiter von rechts) und Schwanaus Bürgermeister Marco Gutmann (Erster von links) waren in Ringsheim dabei. Foto: Büro Gentges

Nicole Razavi, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, war zu Besuch im Wahlkreis der Landtagsabgeordneten Marion Gentges. Mit Bürgermeistern und Hauptamtsleitern der Gemeinden der Region wurden baurechtliche Themen besprochen.









Razavi freute sich über den Besuch im Wahlkreis ihrer Abgeordnetenkollegin und begrüßte laut Pressemitteilung ausdrücklich den direkten Austausch mit den Anwesenden, da Politik nirgends so nah am Menschen sei wie in den Rathäusern der Kommunen. Die Moderation im Ringsheimer Bürgerhaus übernahm der Gastgeber, Bürgermeister Pascal Weber.