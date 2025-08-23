Treffen in Steinen: Gegen Einsamkeit

Die Initiative „Offene Gemeinschaft Steinen“ lädt unter dem Motto „Gemeinsam gegen Einsam“ zweimal ein.
Die Treffen richten sich an Menschen, die Gemeinsamkeit und Begleitung suchen. Ein Treffen findet am Dienstag, 2. September, 10 Uhr, im Gemeindehaus, Kirchstraße 9, in Steinen statt. Ein weiteres Treffen ist für Donnerstag, 4. September, ab 15 Uhr geplant. Dann gibt es die Möglichkeit, auf den neuen Sitzbänken auf dem Kirchplatz der Petruskirche, Kirchstraße 9, zu einem ungezwungenen Plauderstündchen vorbeizukommen.