Treffen in Steinen: Gegen Einsamkeit

Die Treffen richten sich an Menschen, die Gemeinsamkeit und Begleitung suchen. Ein Treffen findet am Dienstag, 2. September, 10 Uhr, im Gemeindehaus, Kirchstraße 9, in Steinen statt. Ein weiteres Treffen ist für Donnerstag, 4. September, ab 15 Uhr geplant. Dann gibt es die Möglichkeit, auf den neuen Sitzbänken auf dem Kirchplatz der Petruskirche, Kirchstraße 9, zu einem ungezwungenen Plauderstündchen vorbeizukommen.

Vor Ort gibt es auch Erstinformationen zu Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Tageshilfen der Zeitbank Plus, dem Digitalcafé und der Wohnungsgestaltung. Die Initiative will Hilfestellung anbieten, um Senioren für ein Leben in der eigenen Wohnung Sicherheit zu geben, heißt es. Ehrenamtliche helfen bei Aktivitäten wie zum Beispiel spazieren gehen, zuhören, einer gemeinsamen Tee- oder Kaffeestunde und Telefongespräche. Zudem gibt es Informationen zum Seniorensommer in Steinen.

Weitere Informationen gibt es bei Ernst Rihm, Tel. 07627 / 75 91, und Christa Härdle, Tel. 07627 / 92 35 61.