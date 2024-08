Eine erfolgreiche Gründung lebt von einem guten Netzwerk und dem Wissen über die Herausforderungen, die auf dem Weg in die Selbstständigkeit lauern können. Aber was haben die Themen Unternehmensgründung, Netzwerken und Strand eigentlich miteinander zu tun?

Vor einigen Jahren kam Jungunternehmer Thomas Makosch zur Existenzgründungsberatung in die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg mit der Idee, Standfeeling nach Rottweil zu bringen. Mittlerweile ist die älteste Stadt in Baden-Württemberg um eine Attraktion reicher, nämlich um einen Strand auf dem Parkdeck 4 des Parkhauses Mitte. Und da es sich nach einem langen Arbeitstag am besten in lockerer und entspannter Atmosphäre netzwerken lässt, warum nicht auch unter Palmen und mit einem kühlen Getränk in der Hand? So hat die IHK Gründer und Gründungsinteressierte aus der Region zum Gründergrillen an den Strand im beach0741 über den Dächern von Rottweil eingeladen.

50 Interessierte dabei

Dieser Einladung gefolgt sind auch in diesem Jahr wieder rund 50 Interessierte, um sich kennenzulernen und auszutauschen. Jedenfalls war das Ziel für diesen Abend schnell erreicht: Beim Grillen kamen die künftigen Unternehmenslenker schnell in Kontakt. In einer Art moderiertem „Speeddating“ konnten sich alle kennenlernen. Als so das Eis gebrochen war, gab es überall Gespräche, Visitenkarten wurden ausgetauscht, Erfahrungen weitergegeben und Ideen diskutiert.

„Das Netzwerken und die Verbindung der jeweiligen Kernkompetenzen von jedem einzelnen Unternehmenden sind das A und O in einer Gründung“, so IHK-Beraterin Larissa Kratt. Ihre Kollegin Marlene Roming, die bei der IHK ebenfalls die Unternehmen bei Gründungs- und Nachfolgefragen begleitet, ergänzt: „Genau diese Momente sind unserer Erfahrung nach für viele so wertvoll.“

Startup-Experte berichtet

Um an diesem Abend den künftigen Unternehmern etwas mit auf den Weg zu geben, referierte Florian Schweer über die Netzwerk-Kultur und gab einen Einblick, auf was es beim Netzwerken ankommt. Als Startup-Experte und Unternehmer-Coach gab er zahlreiche Einblicke und Tipps für den Weg in die Selbständigkeit. Das IHK-Gründergrillen gehört bei vielen in der Region zwischenzeitlich zum festen Bestandteil im Terminkalender. Darum wird die IHK auch im kommenden Jahr zu einer weiteren Auflage einladen. Dass sie mit diesem Format genau den Nerv der Teilnehmer getroffen hat, zeigen die vielen positiven Rückmeldungen.

Infos

Weitere Infos sind erhältlich bei den IHK-Existenzgründungsberaterinnen Larissa Kratt (Telefon 07721/92 21 38, E-Mail: kratt@vs.ihk.de) oder bei Marlene Roming (Telefon 07721/92 23 48, E-Mail: roming@ vs.ihk.de).