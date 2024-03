Treffen in Ringsheim

1 Der Rat des Eurodistrikts Straßburg-Ortenau tagte bei seiner ersten Sitzung des Jahres bei der Abfallbehandlungsanlage am Kahlenberg in Ringsheim. Foto: Eurodistrikt

Anlässlich seiner ersten Sitzung 2024 tagte der Rat des Eurodistrikts Straßburg-Ortenau beim Zweckverband Abfallbehandlung Kahlenberg (ZAK) in Ringsheim. Unter anderem stand die Erhöhung der Mittel für das Projekt „Spiel&Parle“ auf der Agenda.









Eurodistrikt-Vizepräsident und Landrat Frank Scherer hatte die Ratsmitglieder auf den Kahlenberg eingeladen, um insbesondere den französischen Kollegen die innovative Technologie der mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) näher zu bringen. Deren technisches Know-how sei laut Scherer weltweit einzigartig und bereits in Anlagen in verschiedenen Regionen der Welt im Einsatz, heißt es in einer Mitteilung des Eurodistrikts.