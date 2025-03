Treffen in Remmingsheim: „Jede Frau im ländlichen Raum soll eine Landfrau ist sein“

Ergenzingens Partnergemeinde in Österreich Freundschaft besteht trotz Herausforderungen seit Jahrzehnten

25 Jahre ist es her, da feierte der Rottenburger Stadtteil Ergenzingen mit einem rauschenden Fest in der damals noch so heißenden Turn- und Festhalle die Partnerschaft mit der österreichisch-burgenländischen Gemeinde Gols.