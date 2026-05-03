Treffen in Neuweiler: Maiwagen als gelebtes Brauchtum und Wirtschaftsfaktor

Fast 50 Maiwagen trafen sich auf Einladung der Bauwagenfreunde Nordschwarzwald in Neuweiler. Am Vorabend des 1. Mai waren sie im Kreis auf Tour.
Welch ein Aufmarsch, welch ein Bild: Das weitläufige Firmengelände des Unternehmens Schäfer und Bischoff in Neuweiler war komplett übersät von riesigen Schleppern mit Anhängern. Nicht irgendwelche, sondern speziell für Maiausfahrten gestaltete und schön herausgeputzte Fahrzeuge von Maiwagen-, Bauwagen-, Hütte- und Kondener-Clubs, die sich im Verein „Bauwagenfreunde Nordschwarzwald“ zusammengeschlossen haben.